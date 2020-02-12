非洲象新教室要開課囉！你知道動物園的非洲象也要上課嗎？非洲象教室教是透過正向獎勵的方式進行訓練，除了能培養保育員與非洲象之間的好感情，還能進一步在穩定的情況下進行醫療動作。台北市立動物園非洲區非洲象戶外活動場旁的新教室，每周二、三、四下午三點至三點十五分，讓非洲象「千惠」、「美代」陪你一起上課，如果大象上課認真，還可以嚐到美食呢！

非洲象新教室開課囉！（李沛縈攝）。（台北市立動物園提供）

位於台北市立動物園非洲動物區的非洲象戶外活動場新教室正式啟用，經過精心的設計與安排，讓遊客們能在安全無虞的距離，觀察到保育員對非洲象進行的動物訓練。透過新的非洲象教室，希望能讓大家了解動物的訓練方法、保育員與動物之間良好的信任關係，還有動物保育的重要性。

訓練這些動作的目的，正是為了讓動物在健康檢查與醫療流程時，能信任保育員、減少不必要的壓力（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

非洲象的訓練包括：依照保育員的指示轉身、將象鼻舉到指定位置、抬腳修蹄、待在定點不動…等。而訓練這些動作的目的，正是為了讓動物在健康檢查與醫療流程時，能信任保育員、減少不必要的壓力，同時也能有效降低日常照養時的危險性。

台市立動物園的非洲象戶外活動場新教室正式啟用（高雋攝）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園使用的訓練方式，是以正向鼓勵方式引導動物做出動作，當動物依照指示做出正確的動作，保育員就會給予美食獎勵；反之，若是動物沒有配合指示作出動作時，保育員會暫時退開不理會，但不會給予處罰，而是讓動物自己意識到這個動作不會得到獎勵，經過多次訓練後，能使動物自願配合指定動作並獲得好吃的獎勵。

抽血完畢獸醫師也送上食物獎勵非洲象乖乖配合（方建華攝）（左）、非洲象已經可以在穩定的狀態下讓獸醫師在象耳抽血（方建華攝）（右）。（台北市立動物園提供）

以非洲象為例，保育員會訓練牠們將腳舉起踏在指定欄杆上，方便檢查腳底狀況與修蹄等動作，在動物做出正確動作時，保育員會給予他們特製美食「草團」作為獎勵，「草團」是用草料打碎後加工製成的，無論是口味或是大小都很受牠們喜愛，有時為了爭取好吃的「草團」，「千惠」還會霸占著上課位置不走，想藉此拿到更多獎勵呢！經過多年的訓練，保育員跟非洲象「千惠」、「美代」已經培養出一定的默契與安定感，可以在穩定的狀態下幫牠們檢查身體、觸診甚至是協助讓獸醫在象耳抽血。

想了解更多保育員與非洲象「千惠」、「美代」有趣的上課日常嗎？把握動物專注上課的黃金十至十五分鐘，每周二、三、四下午三點至三點十五分，在非洲動物區非洲象戶外活動場旁的新教室，跟著非洲象一起上課吧！（需視當日動物狀況與天氣因素，不定時停課）

非洲象新教室開課囉！「千惠」、「美代」上課趣。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)