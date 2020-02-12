防疫指揮官陳時中，主持防疫報告總是不溫不火，突然拭淚、親上郵輪廣播卻是溫情滿溢。

原來，他投身公衛行動早已行之有年，是台灣公衛急先鋒。

六十七歲的「阿中」成為這個月來，全台灣民眾最熟識的歐吉桑。

因應橫掃全球的2019新型冠狀病毒肺炎，台灣從小年夜前1天（1月23日），也就是湖北省武漢市封城的同1日，正式將防疫等級從第3級提升到第2級；中央成立的流行疫情指揮中心，指揮官層級也從疾管署署長周志浩，升高到由衛福部部長陳時中接任。

「並不是因為台灣的疫情變得更險峻，而是外在壓力愈來愈大。」陳時中第一次發言先安撫人心：「武漢封城會讓大家恐懼，中國有肺炎的省分也愈來愈多、疫情持續擴散，我們要有更嚴密的邊境監控。」

拭淚讓國人關注防疫前線

從那天起，陳時中堪稱台灣曝光度最高的政治人物。幾乎每一天，所有台灣民眾都可以聽到陳時中針對疫情，向全體國民所做的滾動式最新進度報告。

陳時中習慣性地以「各位媒體女士先生們」開場白，然後他會深吐一口氣、整理好情緒，開始陳述疫情變化與台灣跨部會政策的因應。不管他當天即將布達什麼消息，他的臉色向來看不出太多波動，口氣也一貫沉穩平靜。

直到2月4日晚間8點，因應第一批武漢台商包機回台，指揮中心加開的記者會上，他甫開口宣布「可以預期（得到），有1個確診的個案」，現場登時神經緊繃起來。他斂首低眉接著說：「要避免病人留在武漢，在比較不好的醫療環境中……，讓我們的醫療界盡最大的努力來幫助。」

語畢，陳時中嘆口氣，陷入數秒沉默，身旁的周志浩見狀，接過麥克風，開始說明當日停靠高雄港的郵輪旅客情況，而媒體在這一瞬間，捕捉到陳時中拭淚的畫面。

「陳時中哭了」瞬間刷版，成為網路熱搜關鍵字。衛福部粉專也湧入1萬多則「請部長休息」的暖心留言，在這瞬間，似乎讓國人察覺到，為了守住台灣防疫線，第一線防疫與醫護人員一直都沒有鬆懈。

「其實過年前，那時他還沒有接指揮官。我們幾個好友聚餐，就觀察到疫情不樂觀。」中華民國牙醫師全聯會監事會執行長、衛福部衛生醫療及社會福利政策小組委員蔡爾輝指出。

大將軍性格 對數字過目不忘

蔡爾輝與陳時中是近30年好友，從陳時中擔任牙醫師公會全國聯合會理事長起，蔡爾輝就是身邊的副祕書長，是一起推動牙醫總額支付制的好幫手。

牙醫總額支付制：保健初期沿用「論量計酬」，有浮報問題。為紓解健保財務困境，從牙醫開始試辦總額支付制度，由預算總額除以實際總服務量而得，以控制財務收支。

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(中時電子報)