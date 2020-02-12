台中市56歲陳先生，1年多前因大便習慣改變，腹痛及食慾不振，至中國附醫大腸直腸外科求診，經檢查後發現為大腸癌，並進行前導性化療，患者出現身體虛弱、食慾不振等情況，住院期間搭配中醫治療，讓患者的食慾及精神獲得改善，順利完成化療。

大腸直腸外科主任醫師柯道維說，每年大腸癌住院會診中醫人次超過200，每月大腸癌中醫門診在250人次以上，大腸癌雖是「難症」非「絕症」，抗癌的過程宛如一場艱辛的拔河比賽，現今大腸癌的治療方式，包括手術治療、放射治療及化學治療等，不同治療方式有不同的副作用。

中醫內科主治醫師葛正航表示，大腸癌治療時有許多副作用，像是疲倦虛弱、食慾不振、噁心嘔吐、腹脹腹瀉、白血球低下、手腳麻木感覺異常，口乾舌燥等；此時若輔助中醫治療，降低病人化療期間不適，讓治療更輕鬆。

衛福部推出「健保癌症西醫住院中醫輔助醫療計畫」及「健保癌症中醫門診照護計畫」，希望透過中西醫結合的治療方式，減輕惡性腫瘤患者治療時常出現的不適症狀，順利完成整個療程。

(中時 )