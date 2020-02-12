中國人壽集團 注資香港上市子公司 15:292020/02/12 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人壽集團傳為加速市場化改革，擬將主要資產注入在港上市公司中國人壽，由後者向母公司發行新股。 中國人壽集團總部位於北京，業務橫跨地產、產險、銀行、資管等。香港信報報導，有知情人士表示，該集團擬將主要資產注入上市公司中國人壽，加快公司市場化改革，專注提高業務加值而非業務規模。 不過知情人士稱，該事項還處於早期考量階段，中國人壽集團尚未作出最終決定。 港股中國人壽12日午盤後股價突漲，截至發稿，漲幅達到2.78％報19.98港元。 (工商 ) #中國人壽 #市場化 #擬將 #資產 #知情人士 也許您會感興趣 推薦閱讀 盈豐銀行 EFG International 將增強獨立資產管理服務 09:002020/02/10 財經 KPMG成立戰略中心 幫台商重新配置資產 14:322020/02/10 財經 開發金控1月稅後獲利7.66億元 每股盈餘0.05元 20:112020/02/10 財經 中壽淨值逼近1500億 創歷史新高 20:122020/02/10 財經 把脈金融趨勢－不怕疫情燒 多元資產提高投資抵抗力 04:102020/02/11 全球財經 總資產達5,305億、年增11％ 陽信銀 元月稅前淨利4.16億 04:102020/02/11 金融．稅務 KPMG戰略中心 助台商資產配置 04:102020/02/11 金融．稅務 寶佳資產集團對東元持股達15.49％ 17:092020/02/11 財經 錢進高收債 可逢低漸進式布局 04:102020/02/12 投資理財 日本擬將1天病毒檢查件數提高至上千件 12:202020/02/12 國際 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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