中國人壽集團傳為加速市場化改革，擬將主要資產注入在港上市公司中國人壽，由後者向母公司發行新股。

中國人壽集團總部位於北京，業務橫跨地產、產險、銀行、資管等。香港信報報導，有知情人士表示，該集團擬將主要資產注入上市公司中國人壽，加快公司市場化改革，專注提高業務加值而非業務規模。

不過知情人士稱，該事項還處於早期考量階段，中國人壽集團尚未作出最終決定。

港股中國人壽12日午盤後股價突漲，截至發稿，漲幅達到2.78％報19.98港元。

(工商 )