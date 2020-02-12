台股12日順著美股強勢而反彈季線，台股目前處於技術面反彈還是回升行情，都端視新冠肺炎疫情對台股干擾。不過台股上市櫃公司中12日有譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）及崑鼎（6803）共3檔的收盤價創下歷史新高，氣勢強勁。

12日譜瑞-KY股價上漲2.67％，收在691元，祥碩上漲5.38％，收在959元，崑鼎上漲1.64％，收在217元。

(工商 )