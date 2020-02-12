譜瑞-KY、祥碩、崑鼎等3檔股價創新高 15:292020/02/12 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股12日順著美股強勢而反彈季線，台股目前處於技術面反彈還是回升行情，都端視新冠肺炎疫情對台股干擾。不過台股上市櫃公司中12日有譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）及崑鼎（6803）共3檔的收盤價創下歷史新高，氣勢強勁。 12日譜瑞-KY股價上漲2.67％，收在691元，祥碩上漲5.38％，收在959元，崑鼎上漲1.64％，收在217元。 (工商 ) #譜瑞-KY #祥碩 #崑鼎 #台股 #檔股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業復工未明 武漢缺口難補 04:092020/02/08 財經要聞 譜瑞 產品出貨看增 04:092020/02/09 證券．權證 祥碩 有望切入陸廠 04:092020/02/09 證券．權證 《盤後解析》台積擺尾，台股守住11550 15:062020/02/10 財經 《半導體》AMD新品助威，祥碩2020好年冬 10:172020/02/11 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 百貨業裁員第1槍！網預言3月下場… - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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