武漢肺炎疫情持續在全球延燒，同時也引發了種族歧視、刻板印象等爭議，不少身在西方國家的亞洲人，還為此在身上標示「非中國人」的字樣，以避免遭受異樣眼光。外界有聲音認為，很多流行病似乎都是從中國爆發出來的，對此，外媒也進行了分析。

根據《紐約時報中文網》報導，20世紀有2次毀滅性的流感都源於中國，包括1957年的亞洲流感以及1968年的香港流感，造成全世界約300萬人死亡；2003年的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）流行，共計774人死亡，該疾病追溯到中國南方市場販售野味果子狸。

此外，1997年香港爆發禽流感，導致至少18人死亡，病毒源於中國南部飼養的家禽，該區幾乎供應了全國的禽肉；2019年的非洲豬瘟病毒，雖然並非起源於中國，但該國擁有世界上最大的生豬存欄量，中國政府的政策和管理不當，導致該疾病傳播到亞洲其他地區；最後則是今年的武漢肺炎疫情。

報導進一步分析，為何中國面臨「人畜共通疾病」的風險，原因在於中國的人口數量非常龐大，密集的人口在有限的空間裡，頻繁和動物發生接觸。剛果民主共和國的伊波拉河流域也經常發生人畜傳播疾病的情況；2009年導致1.7萬人死亡的流感大流行，可以追溯到墨西哥中部的一個養豬場。

中國官員認為，長期以來一直因疾病被汙名化，其他國家對中國實施禁令、撤出公民的行為是反應過度，並譴責排華事件，直到今年1月還有法國報紙以黃色警報來描述武漢肺炎。文末探討了為何中國政府喜歡掩蓋疫情，原因在於中國共產黨擔心出現歷史上的動盪局面，因此將穩定放在首位。

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(中時電子報)