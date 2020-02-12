因酒精短缺，旺旺集團近日全台免費送次氯酸水「水神抗菌液」。未料，民進黨高市議員陳致中日前卻質疑高市府透過民政里鄰系統發放水神，「讓基層里鄰長疲於奔命、叫苦連天」。對此，名嘴謝寒冰直言，陳致中滿腦袋就是政治鬥爭，良心這兩個字怎麼寫，他大概一輩子也學不會。
陳致中10日發文，稱接獲陳情指高市府透過民政里鄰系統發放旺旺水神抗菌液給市民，這個要求讓基層里鄰長疲於奔命、叫苦連天，因為這是特定廠商的產品，原本在商業市場上銷售，現在卻用公資源發放，「此舉是否有違行政中立？」
對此，高雄市政府回應強調，並未透過民政里鄰系統發放特定廠商的抗菌液給市民，完全是里長自主領取發放給里民。高市府盼陳致中能先了解實情，共同攜手防疫，不該帶頭散布不實資訊。
謝寒冰稍早在臉書指出，水神全台都在免費發放，陳致中卻只針對高雄。他感嘆表示，陳致中到現在沒一點為台灣老百姓著想，滿腦袋就是政治鬥爭，「良心這兩個字怎麼寫，他大概一輩子也學不會吧？」
文章來源：謝寒冰粉絲團臉書
(中時電子報)
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