1920年興建的烏山頭水庫與嘉南大圳，今年開工百年，嘉南農田水利會將舉辦一系列紀念活動，3月16日至3月29日首先推出烏山頭歷史文化巡禮，帶遊客參觀烏山頭水庫設施，認識八田與一夫婦生平事蹟，還有和菓子手作體驗、日本傳統樂器演奏，平日入園遊客贈送日式香包及浴衣體驗。

打頭陣的「2020愛‧戀烏山頭歷史文化巡禮」活動，有專業解說人員導覽參觀烏山頭水庫相關設施，介紹民眾認識八田與一技師夫婦生平事蹟與水庫大圳興建過程歷史，體認嘉南大圳與烏山頭水庫對嘉南地區農業的重要貢獻。

3月21日星期六下午2點則有「春櫻繽紛の和菓子文化講座」，介紹日本賞櫻文化與歷史，日本台灣交流協會高雄事務所將發送參加民眾一份限量的精美紀念品。3月22~29日周末還有和菓子手作體驗、尺八及日本箏傳統樂器演奏活動。喜愛日本文化民眾，可上烏山頭水庫風景區官網與臉書粉絲團查詢報名。

新冠肺炎疫情延燒，為鼓勵遊客郊外踏青健行強身，烏山頭水庫風景區冬季優惠票價時間延長，3月底前門票一律100元。風景區內花木扶疏，現正進入春暖花開期，南洋櫻、日本櫻、黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、豔紫荊、洋紫荊將陸續綻開，遊客可把握機會，遊園賞櫻聽古樂。

(中時 )