新冠肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時戴」觀念，口罩彷彿當前最珍貴物資。一位正妹痛批，行政院長蘇貞昌的口罩實名制政策，讓大家一個口罩平均要用三天半，如今大家的問候語都是「你有買到口罩嗎？」「你這口罩用幾天了？」

網友在臉書社團「韓家軍 市政宣揚」發文，寫道：「輸怨長（蘇院長）的7天領二個口罩，真是罩不住大家，換言之一個口罩要用3天半，那現在大家見面的問候語……要改了……『你有買到口罩嗎？』『你這口罩用幾天了？』」文末更特別標註了「全民森七七，有苦難言」關鍵字。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1500個讚。其他網友紛紛回應：「出去戴一個，順利的領兩個，是否只剩一個，不是折騰是什麼？」「腦殘的政府，怎麼不直接發給每一區的里長，由里民統一拿身份證去領，即省事又省時，也不用排隊，真是無能到可以了」、「都買不到」、「奇怪，以前SARS時候也沒欠缺口罩，時代越進步，生活水準卻越退步」。

(中時電子報)