龍潭分局石門派出所警員徐松佞及陳欣妤等2員，於12日中午執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路佳安段上坡路段時，忽見一名老翁推著載滿廢鐵及廢紙箱的推車，突然在路中不動，當下行經車輛見狀均紛紛閃避，員警考量該路段鄰近石門水庫風景區，平時車輛往返頻繁，警方為顧及老翁及其他用路人安全，立即在後警戒以防止其他危險發生。

經了解72歲的鍾老翁疑似有輕微失智情形，於12日上午從平鎮區住家附近沿路撿拾廢鐵、廢紙箱等資源回收物，推著載滿物品的推車，但不知覺得已經走到了15公里外的龍潭區，才四處找尋資源回收場要變賣廢材，但可能是因年邁體力不支推不動，且遇到上坡路段，才會在卡在路中動彈不得，只能在分隔島旁停下休息，熱心的員警隨即趨前將推車輛移往路旁，事後並協助老翁將推車推至附近資源回收場。

事後員警得知，老翁從早上從家中吃完早餐後就出門後，沿路推著推車撿拾路旁廢棄回收物，身上沒有帶錢，心想賣完資源回收物就可以換取現金買午餐，殊不知都已過了中午，沿路都沒有找到資源回收場，也沒有錢可以買午餐，挨餓之際又遇到上坡，實在沒有力氣可以推車，警員徐松佞聽了不禁鼻酸，隨即自掏腰包購買午餐熱食給予果腹，事後並協助老翁順利的將推車推至2公里外的資源回收場。

事後鍾姓老翁不斷的對著員警說：「人民保母，有您真好。」在無助之際，幸好遇到熱心員警積極的協助，不斷的鞠躬道謝，而附近居民看到此景象，對警方即刻救援之舉表示讚許。

(中時 )