疫情中心今天宣布撤回陸配子女入境規定，蔡英文總統今天透露，是她請指揮中心就防疫專業的考量再做檢討，評估後決定撤回。她說，國內防疫優先，非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，「請大家放心」。

蔡英文今天以「國內防疫優先，中央流行疫情指揮中心宣布撤回陸配子女入境方案」，在臉書發文表示，從昨天下午開始，有許多網友透過臉書、LINE、IG等平台，傳訊息給我，表達對陸配子女入境管制措施的疑慮。

她說，謝謝大家即時提供這些訊息，我們都有列入參考，「我知道大家對防疫工作的重視，也擔心風險是不是會增加」。

蔡英文強調，站在防疫工作不能有閃失，全體國人健康安全必須被充分確保的立場，我請指揮中心同仁就防疫專業的考量，對昨天提出的方案再做檢討。指揮中心評估後認為，考慮當前新冠肺炎疫情蔓延，正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，這項方案已經撤回。「非常時期，防堵疫情是我們最優先的考量，請大家放心」。

(中時 )