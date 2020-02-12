各級學校因新冠肺炎（NCP）的防疫措施延後開學，大部分學生只能待在家裡等開學。面對延後開學的學習與家庭照護需求，中華電信的「i寶貝智慧聲控服務」，透過智慧音箱提供說故事、聽音樂、學英文等服務，還可結合「PickMeUp接送助手」功能，掌握家長到校時間，減少接送學童時的交叉感染風險，藉由智慧科技為家長添助力、使學校更安心。

中華電信指出，i寶貝智慧聲控服務，整合了語音辨識服務，可聽KKBOX音樂、FunPark有聲書、大家說英文，還具有聽新聞、廣播、當語音助理、聲控MOD等功能，對小朋友而言就像新奇的玩具，更是爸媽的「AI保姆」！此外，中華電信與欣聯電子整合「PickMeUp接送助手」APP，提供智慧接送服務，家長只要在快抵達校園時，按下APP的通知鈕，學校老師就能透過智慧音箱，接收家長預計抵達校門的時間，毋須在校門口苦等，縮減等待時間的同時更可同時降低家長、孩童接觸人群的機會，進而減少交叉感染之風險。

在防疫期間為了支援家長及學校，中華電信特別推出特價優惠，在2月11日到3月2日間，購買新款LUCIA Mini智慧音箱，單機只要1990元，也可搭配HiNet光世代或中華行動服務指定方案，就能將音箱「0元」帶回家；另外「PickMeUp接送助手」加碼在政府公告防疫期間提供全台學校免費使用！想了解更多資訊或申辦方式，可至i寶貝官網查詢，於PickMeUp接送助手官網申請試用。

(中時電子報)