穩懋去年Q4賺4.4元 Q1營收季減low-teens 15:392020/02/12 工商 方歆婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 穩懋今（12日）公布2019年第四季財報，獲利18.4億元，季增12％、年增1.51倍，與每股盈餘（EPS）4.4元，同創歷史新高，主要因產能滿載與產能組合所帶動，全年EPS達10.58元，賺約一個股本；展望2020年第一季，總經理陳國樺表示，在傳統淡季下，營收預計季減low-teens百分比，毛利率約為low-forties水準。 (工商 ) #low #穩懋 #teens #EPS #獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 復工難外資看衰電子業 04:102020/02/10 財經要聞 國泰金元月獲利破百億 搶下2020開門紅 18:232020/02/10 財經 台灣大 元月EPS為0.41元 18:252020/02/10 財經 遠傳電信 元月EPS為0.23元 18:252020/02/10 財經 第一金控1月稅後淨利15.16億元 21:132020/02/10 財經 敦吉去年EPS 4.21元 近十年新高 21:512020/02/10 財經 台灣大 獲利冠三雄 04:102020/02/11 證券．權證 《業績-半導體》景碩上季轉盈，去年每股虧4.52元 08:012020/02/11 財經 《類股》金控1月獲利年增近3成，富邦金、國泰金、中信金最會賺 09:262020/02/11 財經 《業績-半導體》穩懋去年每股賺10.59元，Q1營收估季減逾11％ 15:232020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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