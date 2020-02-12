穩懋今（12日）公布2019年第四季財報，獲利18.4億元，季增12％、年增1.51倍，與每股盈餘（EPS）4.4元，同創歷史新高，主要因產能滿載與產能組合所帶動，全年EPS達10.58元，賺約一個股本；展望2020年第一季，總經理陳國樺表示，在傳統淡季下，營收預計季減low-teens百分比，毛利率約為low-forties水準。

(工商 )