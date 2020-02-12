新冠肺炎疫情衝擊台灣農業，東森購物董事長王令麟於日前率先響應農委會政策，表示將不計成本幫助台灣農民銷售，力挺在地農產品。2月13日（四）下午12：40東森將於旗下電視購物CH47及ETMall東森購物網等通路，開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，10台斤裝組合，內含約9-11顆，東森價新台幣750元。

素有「台東綠寶石」之稱的鳳梨釋迦，甜度高達23級以上，富含蛋白質、鉀、鈣、鎂和維生素C等營養，更具備養顏美容、增強免疫力與抗癌的功效，有「世界三大美果」之稱。東森農場嚴選台東鳳梨釋迦，採自然熟成、新鮮現採、產地直送，更具備外銷等級A果規格裝箱出貨，每一口都讓消費者感受到「台東綠寶石」鳳梨釋迦的紮實果肉、皮薄肉多與香甜。

農委會陳吉仲主委將親臨東森購物 LIVE 直播現場，更獻上電視購物處女秀、親自推廣台灣在地農產品，為「台東綠寶石」鳳梨釋迦發聲。

東森購物力挺在地小農不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與農委會合作力挺在地小農，舉辦公益義賣，號召會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關。

東森購物與各地小農合作，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆至高雄美濃北蕉開賣33分鐘12噸全數完銷等，每一檔都賣出好成績。

面對此次新冠疫情，東森購物及千萬會員朋友與農民站在一起，將不計成本幫助台灣農民銷售，也持續秉持「東森嚴選」的精神為消費者尋找台灣各地優質農產品，同時拋磚引玉，期望其他企業也能一起加入，共同支持台灣在地農業。

(工商 )