第39屆香港金像獎今天（2月12日）下午公佈入圍名單，其中，TFBOYS成員烊千璽與金馬影后周冬雨主演、曾國祥執導的《少年的你》，入圍最佳影片、最佳導演、影帝、影后等12項大獎，是本屆入圍項目最多的一部。首次跨界演電影的易烊千璽，不僅以該片獲最佳新人演員提名，也入圍最佳男主角獎，與古天樂、太保、郭富城、朱栢康等資深前輩角逐影帝大獎。
本屆香港金像獎也有多位台灣實力派演員獲得提名，除了主演《叔‧叔》的太保成為影帝候選人，參與兩岸四地電影《花椒之味》演出的女星賴雅妍，則入圍最佳女配角。
主要入圍名單如下：
●最佳影片
《少年的你》
《叔·叔》
《花椒之味》
《麥路人》
《新喜劇之王》
●最佳導演
曾國祥《少年的你》
周冠威《幻愛》
楊曜愷《叔‧叔》
麥曦茵《花椒之味）
葉偉信《葉問 4：完結篇》
●最佳男主角
易烊千璽《少年的你》
古天樂《犯罪現場》
太保《叔‧叔》
朱栢康《金都》
郭富城《麥路人》
●最佳女主角入圍
周冬雨《少年的你》
蔡思韻《幻愛》
鄭秀文《花椒之味》
鄧麗欣《金都》
鄭秀文《聖荷西謀殺案》
●最佳男配角入圍
姜皓文《犯罪現場》
盧鎮業《叔‧叔》
張達明《麥路人》
萬梓良《麥路人》
張琪《新喜劇之王》
●最佳女配角入圍
區嘉雯《叔‧叔》
賴雅妍《花椒之味》
鮑起靜《金都》
劉雅瑟《麥路人》
蔡卓妍《聖荷西謀殺案》
●最佳新演員入圍
易烊千璽《少年的你》
劉俊謙《幻愛》
區嘉雯《叔‧叔》
鄂靖文《新喜劇之王》
李宛妲《葉問 4：完結篇》
(旺報 )
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