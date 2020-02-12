第39屆香港金像獎今天（2月12日）下午公佈入圍名單，其中，TFBOYS成員烊千璽與金馬影后周冬雨主演、曾國祥執導的《少年的你》，入圍最佳影片、最佳導演、影帝、影后等12項大獎，是本屆入圍項目最多的一部。首次跨界演電影的易烊千璽，不僅以該片獲最佳新人演員提名，也入圍最佳男主角獎，與古天樂、太保、郭富城、朱栢康等資深前輩角逐影帝大獎。

本屆香港金像獎也有多位台灣實力派演員獲得提名，除了主演《叔‧叔》的太保成為影帝候選人，參與兩岸四地電影《花椒之味》演出的女星賴雅妍，則入圍最佳女配角。

主要入圍名單如下：

●最佳影片

《少年的你》

《叔·叔》

《花椒之味》

《麥路人》

《新喜劇之王》

●最佳導演

曾國祥《少年的你》

周冠威《幻愛》

楊曜愷《叔‧叔》

麥曦茵《花椒之味）

葉偉信《葉問 4：完結篇》

●最佳男主角

易烊千璽《少年的你》

古天樂《犯罪現場》

太保《叔‧叔》

朱栢康《金都》

郭富城《麥路人》

●最佳女主角入圍

周冬雨《少年的你》

蔡思韻《幻愛》

鄭秀文《花椒之味》

鄧麗欣《金都》

鄭秀文《聖荷西謀殺案》

●最佳男配角入圍

姜皓文《犯罪現場》

盧鎮業《叔‧叔》

張達明《麥路人》

萬梓良《麥路人》

張琪《新喜劇之王》

●最佳女配角入圍

區嘉雯《叔‧叔》

賴雅妍《花椒之味》

鮑起靜《金都》

劉雅瑟《麥路人》

蔡卓妍《聖荷西謀殺案》

●最佳新演員入圍

易烊千璽《少年的你》

劉俊謙《幻愛》

區嘉雯《叔‧叔》

鄂靖文《新喜劇之王》

李宛妲《葉問 4：完結篇》

(旺報 )