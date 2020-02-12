「花藝飄香千人宴」菜色包括飄香豬血湯、櫻花蝦米糕、砂鍋魚頭、花香蜜吐司等，每桌10道美食5200元。（王文吉攝）

2020台灣燈會主展區首周末人潮突破90萬，也帶動后里當地觀光。后里區公所趁勢推出「后里好事多」活動，力推在地產業。其中，「花藝飄香千人宴」將於23日閉幕日中午在后里國中風雨操場席開百桌，邀請當地知名餐飲辦桌，以美味饗宴為燈會畫下完美句點。

「花藝飄香千人宴」每桌5200元，由東達極品美饌、星月大地景觀園區、富樂砂鍋美食餐廳、豬血財老店、月眉糖廠等籌辦，各家主廚端出招牌料理現身記者會，展示飄香豬血湯、櫻花蝦米糕、砂鍋魚頭、花香蜜吐司等10道美食，當天午宴還有藝人張秀卿等表演及摸彩。

后里區長賴同一表示，台灣燈會主展區已於8日開燈，「后里好事多」系列活動也同步展開，並在燈會官網推薦賞燈套裝行程。「后里大排檔」於區公所後方停車場整合在地店家，讓民眾享受美食、觀光資訊及交通接駁，還有「你點餐我送達」機動車隊送餐服務。

同一地點還有「廟口精彩秀」，燈會展期6個周末假日的上午11點至下午4點表演花式調酒、花藝插花、薩克斯風等。區公所也推出連結燈區、在地美食聚落及特色景點的「后里樂活小巴士」，讓民眾搭乘接駁專車暢遊后里，不僅天天發車，假日還將增設加班車及悠遊路線。

搭乘「后里樂活小巴士」更可尋找隱藏各里的「后里18寶」特色拍照人偶，活動期間內蒐集5張與18寶合照，並上傳臉書打卡或發布Line動態，即可到后里大排檔兌換「百家爭豔摸彩」摸彩券，有機會抽中國產汽車最大獎。

(中時 )