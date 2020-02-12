新北市捷運環狀線上月通車，周邊捷運宅亦受惠，根據實價資料統計去年環狀線14站點周遭房屋交易，以捷運幸福站交易407戶，買氣最夯，業者表示，觀察交易資料，其中以擁有雙捷優勢的8個站點，就有5站均價在40萬以上，房價坐四望五，相當具有保值性。

「三環六線」隸屬於「第一環」的環狀線自2009年開始動工，歷經十年的工期，環狀線第一階段於1月31日正式通車，路線橫跨新店、中和、板橋及新莊四個行政區，全線共14站，從新店大坪林至新北產業園區，串起松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運和興建中的萬大中和線及安坑輕軌。

根據永慶房屋統計2019年新北環狀線站點700公尺內住宅實價交易量，由新莊「幸福站」以交易量407件拿下冠軍寶座，周邊住宅均價約每坪33.8萬，排名第二的是中和「景安站」，周邊住宅均價約每坪40.3萬，其次依序為板新站，景平站、中和站，都在230戶以上。交易熱站前5名，包括幸福站、景平站、中和站房價都是3字頭。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，環狀線第一階段通車後，可以大幅減少民眾往返新店、中和、板橋與新莊的交通時間，且多元的轉乘選擇也將帶來更多便利。

謝志傑表示，交易冠軍的環狀線幸福站，位於思源路和幸福路交叉口，緊鄰新莊舊市區和頭前重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的民眾或是首購族作為購屋首選。

中信房屋展研室副理張漢超分析，景安站與板新站同為中和傳統住宅區，各類商家無虞，經濟實惠的消費吸引不少小資族在此居住，也可同時滿足一般家庭生活所需。由於兩站人口及戶數多，因此環狀線開通對這兩站的居民受惠最大，尤其板新站因是新開設的站點，正式通車後房地產成交價量預估將有段不錯的蜜月期。

謝志傑表示，環狀線捷運是目前最多捷運轉乘站的路線，14個車站中有8站提供轉乘，也因擁有雙捷運線的站點除了更具交通優勢外，房價也極具保值性，觀察8站雙捷運交會站中，就有5站均價在40萬以上，若是有預算考量，則可優先考慮頭前庄站、新北產業園區站與中和站，「3字頭」房價，會是不錯選擇。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)