政府徵用全國防疫口罩，2月6日實施實名制，藥師解釋每張健保卡七日限購兩片，需隔七日後才能過卡，不是一周一次，請民眾一定要間隔七日後再來排隊。（馮惠宜攝）

政府徵用全國防疫口罩，自2月6日開始實施實名制即將滿一周，但不少民眾都發現11、12日買口罩變容易了，只要多跑幾家，截至下午三點台中市仍有多家藥局還有成人或兒童口罩，一名藥師分析，11、12日剛好是一周的最後一梯循環，會排隊搶購的都在前幾日買了，也使得有部分藥局還有庫存，而且兒童口罩剩得比成人口罩多。

政府2月6日實施口罩實名制購買，每張健保卡限七天可購買2片，周一、周三、周五限身份證字號尾數奇數者，而周二、周四、周六限身份證尾數偶數者，周日則單、雙都可購買，剛好12日是本周最後一天，排隊人潮不若前幾天瘋狂，從口罩地圖搜詢仍有部分藥局還有存。

台中市藥師公會顧問陳金火指出，他開設的日盛藥局，雖然這兩天還是一開門100份就賣完，但鄰近藥局仍有存貨，至於每日25份的兒童口罩則還有零星數量，他指出，有些民眾誤會一周兩片，上周買過，這周又來排，但因電腦系統是要間隔七天才能過卡購買，排了隊健保卡過卡未成功仍無法購買，一定要請民眾每次購買後要七天後才能購買，不要時間未到浪費時間跟著排隊。

(中時 )