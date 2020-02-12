因應新冠肺炎，今年首場上市金控法說12日由玉山金控以線上方式展開。玉山金控表示，目前的新冠肺炎疫情可能會衝擊大陸首季經濟，不過，台灣今年景氣相對審慎樂觀，預期台灣景氣將由投資帶動，其中半導體、5G和台商回流將會是主力，但還是要看疫情對大陸經濟影響的程度而定。

玉山金控2019全年稅後獲利200.99億元，較前一年成長17.8％，連續8年獲利創新高，每股稅後盈餘（EPS） 1.73元、股東權益報酬率（ROE） 12.07％、資產報酬率（ROA） 0.84％皆創下金控成立以來最高。核心子公司玉山銀行稅後獲利成長14.9％，ROE 11.95％，獲利成長率及ROE均為金控旗下銀行的第1名。

玉山金控總經理黃男州表示，玉山以跨境及科技為策略發展主軸，展現於整體業務成長，2019年海外分子行獲利佔整體玉山銀行稅後獲利21％。存、放款穩健成長，最新公布的2019年11月份市場統計，玉山總存款增量為全國前3名，其中外幣存款成長20.1％，增量居第1名，表現出經營跨境及數位客群的成效。總放款成長7.9％，以企業外幣放款及消金房貸成長較佳。

在手續費收入方面，淨手續費收入187.5億元，年成長14.6％，並創歷年新高。2019年玉山信用卡展現高成長，流通卡、有效卡及簽帳金額等3大指標淨增量皆為市場第1名，有效卡數突破400萬卡，簽帳金額成長26.6％，貢獻信用卡手收成長33.4％ ，玉山持續運用科技創新，將信用卡結合多元生活場景，打造支付生態圈。財富管理手續費收入成長4.8％，玉山串連台灣、香港及新加坡三地財富管理平台，豐富產品組合，提供顧客更多元的理財方案。

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