工業電腦廠龍頭研華（2395）昆山廠預計17日重啟部分產能，計畫逐周恢復至正常生產，2月下旬預估復工率3成，並定期在官網更新即時復工時程及營運狀態。

研華昆山與台灣製造中心為全產品線製造中心，各占整體產能一半，日本製造中心則以客製化需求服務（CTOS）為主，截至目前為止，台灣與日本製造中心皆正常運作不受影響。

針對昆山製造中心復工進度，研華表示，基於嚴謹防疫措施及全體員工健康，將待當地政府審批確認，17日重啟部分產能，以員工安全與健康前提下，預計2月下旬小幅復工3成，並逐周恢復至正常營運狀態，搭配台灣製造中心同步擴產因應，降低疫情對營運短期影響。

此外，研華將從12日起於官網定期性更新昆山製造中心復工時程與產能利用率、大陸區主要銷售據點營運狀態及全球員工疫情狀態，以供全球夥伴、客戶及員工最即時訊息。

由於市場誤傳有大型ODM廠商工程師疑似出現新冠肺炎症狀，引起科技圈高度關注。研華強調，目前公司全球員工近8,000人，截至目前為止沒有發生任一感染，中國部分包含直接與間接員工人數約3,400位，除了製造中心位於昆山外，其餘分布在北京、上海、深圳、廣州、西安、成都等40多個城市。

根據中國大陸防疫規範，企業復工需經當地政府審批同意，截至目前為止，研華可復班開工城市有北京、上海、廣州等地，為保全員工身心安全，部分員工本周將在家上班，其他分公司皆已送出復工申請，待當地政府評估指示。

研華指出，在防疫過程中將以包括微信群組、Able Club等內、外平台，即時關注員工個人健康狀態，並藉由內、外部各式管道、平台發布如全球差旅、防疫建議予全球員工了解；另也啟動向各地政府通報防疫狀態管道。

(工商 )