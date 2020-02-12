浪漫情人節！相約淡水賞夕陽、看美景、嘗美味！歡迎有情人來漁人碼頭!!這裡有著欣賞台灣八景之一－「淡水夕照」的絕佳地理位置外，還有LOVE廣場巨型愛心裝置藝術與全國唯一百米全景觀情人塔，讓您與另一半在大自然壯闊景緻見證下，表達彼此海枯石爛亦堅定不移的永世情意。

情人橋浪漫光雕,夜之虹彩別具特色。（圖取自新北市漁業處官網）

新北市農業局將於2月14日情人節當天下午3點到晚上7點，於淡水漁人碼頭木棧道下近情人橋廣場舉辦「淡水愛戀情人節」活動，走過路過的情侶們，千萬別錯過在超夢幻公主玻璃鞋裝置物前甜蜜合照。

在前述時間內在漁人碼頭拍攝的情侶合照上傳至農業局臉書網站-「稼日蒔光」，並留言『屬於我們的愛戀情人節就在淡水漁人碼頭』公開分享，就可參加當日晚上7點開始的現場抽獎活動，獎品內容包括『淡水漁人碼頭水灣餐廳-兩人套餐餐券』、及濃情巧克力等好禮。

LOVE廣場巨型愛心裝置藝術,濃情蜜意表不完。（圖取自新北市漁業處官網）

全長500餘公尺的淡水漁人碼頭木棧道，每逢假日長堤遊客如織，漫步棧道可欣賞落日夕照，夜觀跨海情人橋七彩霓虹，已成為北海岸頗負盛名的景點；碼頭備有娛樂漁業漁船，假日暢遊淡水河並沿途欣賞淡水河海交匯及優美北海岸風光。

木棧道賞絕美夕照,唯有淡水漁人碼頭。（圖取自新北市漁業處官網）

淡水漁人碼頭的多元景緻，包括北海岸夕照與遼闊海景，情人同遊體驗浪漫氛圍必不虛此行，各位戀人們在屬於你我的甜蜜時刻，歡迎攜手共賞淡水漁人碼頭之美，讓戀情升溫，作伙來趟享食享樂濃情蜜意之旅吧！

情侶們快來漁人碼頭尋找公主專屬玻璃鞋。（圖取自新北市漁業處官網）

然也要提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，中小學也延後開學了。過情人節也要注意自己健康，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，浪漫的情人節還是要過，用美景、佳餚為自己累積美好回憶。

(中時電子報)