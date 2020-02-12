波音公司發佈報告顯示，該公司1月未收到任何新的商用飛機訂單。對於波音公司，除了737 MAX危機，它面臨的問題還有不少。

據CNN報導，報告顯示，1月波音公司沒有收到任何新的商用飛機訂單，而一年前這一數字為45架。另外，該月公司僅交付了13架商用飛機，較一年前的46架降低了不少。

777-X寬體飛機交付時間也延後了。1月25日，美國波音公司發佈消息稱，波音777-9X飛機開始了首次試飛。據悉，該架飛機能夠在7600海里的航線上載運425名乘客，該距離將覆蓋大多數遠程航線，預計777-9X將在未來幾年內成為波音的主要飛機之一。

不過，在此之前，波音已將首次交付日期從2020年延遲到2021年初。另外還有309架777X的訂單現在被延遲。

此外，在中型飛機市場中，波音現也落後於空中巴士。空巴在率先推出A321XLR飛機以搶佔中型飛機市場先機，並在2019年巴黎航展期間斬獲了243架飛機確認訂單和承諾訂單，計劃於2023年交付。而波音方面，尚未推出的NMA可能在2025年才能開始交付。

(中時電子報)