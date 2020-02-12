新冠肺炎傳染力強，考驗國內的檢疫、隔離及醫療量能，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天驚曝，目前每日從陸港澳入境人數約有5千人，若以檢疫隔離期14天來估算，最少有7萬人起跳，讓他大嘆「台灣是多少人力？」尤其清明將近，屆時恐有大批台商返回台灣，將是一大考驗。

指揮中心目前針對新冠肺炎採堅壁清野的策略，只要從大陸、香港、澳門返台者，皆得接受居家檢疫或居家隔離措施，且還不包括確診個案的接觸者在內。

陳時中說，目前每天約有5千人，需要連續14天不間斷要追蹤，等於要監督的人，最少就7萬人起跳，台灣是有多少人力可以每天注意他們的行蹤？況且現在還不時有人在趴趴走，因此邊境管境必然得有差別，最大的原則是國人優先。另外，國內目前每日檢驗量能則只能負擔1010人。

陳時中說，目前滯留在大陸的台商仍很多，他們都具有中華民國國籍，很快清明節就可能會有一波返台的人潮，如果邊境開放範圍再開放，他會擔心醫療量能不足，如果因此增加負擔，甚至變成防疫破口的話，「沒有量力而為就是指揮中心的失職」。

指揮中心強調，民眾若經衛生單位通知為個案接觸者，或是自陸港澳入境，都要依政府指示落實居家隔離或居家檢疫措施，違反居家隔離規定者，可罰30萬元，違反居家檢疫規定者，可罰15萬元。

指揮中心也統計，目前全台居家檢疫有9人挨罰，罰款達62萬元，居家隔離則有3人共被罰了26萬元，另有5到7人正在搜集證據準備裁罰中。

(中時 )