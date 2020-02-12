因應新冠肺炎，民眾如何戴口罩才有防護力？台中市長安醫院胸腔科醫師姚智偉，5個戴口罩正確觀念，包括「醫療口罩才有效」、「口罩要完全遮蔽口鼻」、「不要觸摸口罩外層」、「暫時取下口罩的作法」，及「正確脫口罩的3步驟」並拍攝影片，呼籲民眾，別讓病菌藏在細節裡。

「醫療口罩才有效！」，長安醫院胸腔科姚智偉醫師表示，口罩不是有戴就有保佑，必須選擇外科口罩或同等級醫療口罩才能達到防疫效果，布口罩、活性碳口罩，無效用。

「口罩要完全遮蔽口鼻」，要戴好戴滿，完全遮蔽口鼻才行，正確戴口罩方式分4個步驟，第1、有顏色面要朝外，鼻樑片在上方，第2、戴上並拉開口罩，口罩下緣輕蓋住下巴下緣，第3、輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑密合，第4、照鏡子或觸摸檢查是否正確配戴。

姚智偉進一步表示，正確戴上口罩後千萬要記得，「不要觸摸口罩外層」，因為呼吸的氣流，會使口罩外層吸附更多病菌，因此千萬碰不得；若要調整口罩位置，只能從口罩內側或耳帶處調整。

長時間戴口罩總會要吃飯喝水，「暫時取下口罩的作法」，建議選擇人群較不密集的空間，降低感染風險，接著拿乾淨衛生紙墊在桌面，將口罩外層朝上放置於衛生紙上。重新戴上口罩後，記得將衛生紙丟棄並洗手。

姚智偉說，「正確脫口罩的3步驟」，先從耳帶取下，不可碰口罩外層，接著將口罩有顏色面向內摺，把充滿病毒外層包在裡面後丟棄並洗手，勤洗手與戴口罩同樣重要防疫基本功。

(中時 )