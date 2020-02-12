中國新冠肺炎新增確診病例數減少，並創下1月底以來新低，以及中國國家衛健委官員暨權威病毒類肺炎專家鐘南山預期新冠肺炎疫情可能在2月達到高峰，並在4月結束，受此提振，周三南韓KOSPI指數收漲0.69%，為2,238.38點，創下1月23日來新高。韓元收漲0.18%，報1,179.5兌一美元。

(時報資訊)