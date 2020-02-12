《韓股》陸新冠肺炎新增病例減少，韓股創3周新高 15:572020/02/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國新冠肺炎新增確診病例數減少，並創下1月底以來新低，以及中國國家衛健委官員暨權威病毒類肺炎專家鐘南山預期新冠肺炎疫情可能在2月達到高峰，並在4月結束，受此提振，周三南韓KOSPI指數收漲0.69%，為2,238.38點，創下1月23日來新高。韓元收漲0.18%，報1,179.5兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #新冠肺炎 #減少 #中國 #1月 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 《韓股》韓股收跌0.49％，「寄生上流」股逆勢漲 16:142020/02/10 財經 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 《韓股》電池股吸金，韓股漲1.29％ 11:422020/02/11 財經 《韓股》電池股領軍，韓股收漲1％ 15:572020/02/11 財經 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 《韓股》汽車、製藥股領軍，韓股小漲0.24％ 12:162020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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