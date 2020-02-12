山富旅遊（2743）預計3月上旬轉上櫃掛牌交易，今（12）日舉行上櫃前業績發表會。董事長陳國森表示，將以穩定的旅遊模組，爭取更多承攬國際合作機會。雖然近期遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但山富過去歷經多次危機均能維持穩健成長，對長期營運後市仍審慎樂觀。

櫃買中心副總經理林瑛珪表示，山富成立30多年來歷經波斯灣戰爭、亞洲金融風暴、SARS等諸多危機，均能順利挺過、並一路穩健經營發展，此時轉上櫃掛牌是危機入市，期許最艱鉅的時候是最佳的淬鍊時機，相信現在蹲得越低，未來將跳得越高。

山富旅遊成立於1988年，目前實收資本額2.82億元，全台設有15個營業據點、共有504名員工。此次配合上櫃前擬現增發行新股3800張，其中3230張將辦理公開承銷，屆時實收資本額將膨脹至3.2億元。

山富2019年自結合併營收51.6億元，年減0.29％。不過，前三季毛利率8.2％、營益率1.3％，優於前年同期7.11％、0.28％。稅後淨利0.52億元，年增達85.43％，每股盈餘1.85元，優於前年同期1元。

觀察山富去年前三季各產品線概況，東北亞線達23.09億元、占比達59.12％最高，中國大陸線6.95億元、占17.8％。長程線4.02億元、占比10.31％。東南亞線3.11億元、占7.98％，國旅0.87億元、占2.24％，其他票務、佣金收入0.6億元、占1.55％。

山富表示，去年營收略微下滑，主因為做更精確的銷售規畫，使毛利率明顯提升，目前效益已經顯現。股利配發策略方面，山富過往平均股利分配率約60％，現金殖利率平均達逾4％，預期今年股利配發的殖利率有機會較往年成長。

展望未來，山富針對出境團體旅遊將縱向優化、橫向豐富化，出入境自由行強化元件商品及套裝旅遊產品，並透過架構自由行採購平台，以滿足一站到位的旅遊消費需求，預計9月上線，公司看好可望帶動下半年自由行相關營收爆炸性成長。

此外，山富持續致力數位轉型，持續精進實現高效自動化流程，優化客戶體驗。除計畫強化社群推播，亦規畫透過精準行銷雲服務、智慧客服、網路客戶搜尋數據導入行銷，強化數位轉型成果。公司表示，今年精準行銷投入方案首階段已完成達60％，預計3月底上線。

針對新冠肺炎疫情影響，山富表示，截至4月底預估影響營收約7933萬元，以去年營收估算約占1.54％。由於公司以日本線團體遊為主力，暫停赴中國大陸及港澳旅遊影響暫屬有限，惟目前疫情發展仍不明確，對上半年營運應有影響，但預期將有部分訂單遞延效益顯現。

(時報資訊)