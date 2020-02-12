頭份市田寮里長補選，前里長之子羅士浩代父出征。〔翻攝自張鈺昇臉書／謝明俊苗栗傳真〕

頭份市田寮里內有頭份工業區及中石化等重要工業，回饋金成里民關心議題。〔翻攝自張鈺昇臉書／謝明俊苗栗傳真〕

頭份市田寮里長羅正田因涉妨害投票案件被解職，苗栗縣選委會訂2月22日補選投票，目前有3人登記參選，其中一名參選人是羅正田的兒子羅士浩代父出征，另一人則是張鈺昇，2人都是8年級新生代，第3名參選人則是醫檢系統出身的溫淑宜，3名參選人都不約而同發表相同政見，要求將中石化回饋金透明化。

頭份市田寮里長羅正田，於2019年2月因涉妨害投票案遭苗栗地院判刑，由頭份市公所解除職務後，苗栗縣選委會訂在今年2月22日舉行補選投票，經領表、登記參選等程序後，目前有羅士浩、張鈺昇、溫淑宜等3人確定參選，依照頭份市所選舉期程，投票日的前5天也就是從17日起開始競選活動。

其中，羅士浩及張鈺昇都是8年級的新生代，羅士浩是元培科大畢業、是原里長羅正田的兒子，此次代父出征不無有替父親爭回顏面的意味，張鈺昇則是僑光科大財經法律學系畢業，家族曾有人從政，溫淑宜雖然年紀稍長，畢業於台北醫學院，曾任醫檢科主任以及元培科大講師等職務，資經歷相當豐富，也形成是年輕世代與母執長輩競爭態勢。

羅士浩與張鈺昇等2個年輕世代參選人，懂得充分利用網路媒體推銷自己，都已在臉書上公布競選訊息，2人決定分別要在2月14、15等2天成立競選總部。3名參選人在登記參選時都有提出個人政見，不過相當有趣的是，3人竟然不約而同地提出相同政見，就是要求將中石化公司回饋給田寮里的回饋金透明化，可見此事在當地里民心中占有相當重要分量。

(中時 )