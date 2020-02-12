2月14～27日非假日期間，夫妻或情侶兩人同行遊虎頭埤，1人免費入園（團體不適用）。（虎頭埤風景區提供／劉秀芬台南傳真）

2月14～27日非假日期間，夫妻或情侶兩人同行遊虎頭埤，1人免費入園（團體不適用）。（虎頭埤風景區提供／劉秀芬台南傳真）

歷史悠久的台南新化虎頭埤風景區，有無數愛侶於此地定情終身，為迎接2月14日情人節，風景區管理處推「2020（愛你愛妳）夫妻、情侶同遊一人免費」活動，14～27日非假日期間，兩人同行一人免費優惠（團體不適用），邀請夫妻、情侶一同出遊曬恩愛。

虎頭埤風景區有許多著名景點，吊橋咖啡屋湖畔旁的夫妻樹，有相傳已久的堅貞愛情故事。曾於周杰倫自導自演的電影「天台」中入境的虎月吊橋，不僅是男女主角定情之地，更是見證無數愛情的新化情人橋，相傳只要牽手一起走過吊橋的愛侶，將能相守一生幸福到白頭。

2月14～27日非假日期間，夫妻或情侶兩人同行遊虎頭埤，1人免費入園（團體不適用）。（虎頭埤風景區提供／劉秀芬台南傳真）

2月14～27日非假日期間，夫妻或情侶兩人同行遊虎頭埤，1人免費入園（團體不適用）。（虎頭埤風景區提供／劉秀芬台南傳真）

適逢新冠肺炎疫情蔓延，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，由於虎頭埤主要為戶外開放空間，空氣流通良好，遊客入園較無受病毒感染之疑慮，除了可放心漫步園區外，也可以選擇露營體驗。

虎頭埤的露營區設施完備，白天於草地上野餐，到了夜晚抬頭就可以仰望滿天星斗，14日至27日期間露營的遊客，每帳加贈價值200元雙人腳踏船免費兌換券1張。

(中時 )