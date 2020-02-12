軸承大廠兆利（3548）公告，大陸子公司已於12日復工。

兆利12日公告，福清茂利電子有限公司原定春節後復工日期為2月10日，為配合當地政府機關新新型冠狀病毒防疫工作規定，企業復工尚須進行申請，福清茂利電子有限公司於2月11日收到核准復工通知，2月12日已經復工。

今年農曆過年落在1月，工作天數因此而減少，然兆利1月營收仍有4.32億元，僅月減4.88％、年減17.6％，營收年減幅度優於電子廠均值。

(工商 )