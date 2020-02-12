兆利大陸子公司 已於12日復工 16:082020/02/12 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 軸承大廠兆利（3548）公告，大陸子公司已於12日復工。 兆利12日公告，福清茂利電子有限公司原定春節後復工日期為2月10日，為配合當地政府機關新新型冠狀病毒防疫工作規定，企業復工尚須進行申請，福清茂利電子有限公司於2月11日收到核准復工通知，2月12日已經復工。 今年農曆過年落在1月，工作天數因此而減少，然兆利1月營收仍有4.32億元，僅月減4.88％、年減17.6％，營收年減幅度優於電子廠均值。 (工商 ) #復工 #兆利 #大陸子公司 #茂利 #電子 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸10日全面復工難 多城祭勸返令 04:102020/02/10 焦點新聞 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 三福化、弘瀚1月業績相對走堅 南寶大陸子公司開工計畫遞延 18:512020/02/10 財經 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 陸發改委：嚴禁粗暴限制企業復工 要視疫情而定 15:162020/02/11 財經 蘋果大陸供應鏈陸續復工 郭明錤：供需風險仍在 16:372020/02/11 財經 陸劇迷等到了 橫店影視城13日開張 19:272020/02/11 財經 復工有影 15檔概念股動起來 04:102020/02/12 財經要聞 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 1員工確診肺炎！新加坡星展銀急撤大樓300員工 - 即時 - 工商 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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