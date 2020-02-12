投保中心表示，赤慶涉嫌於民國103年12月間至104年4月間操縱台硝股價，及於106年8月間至同年9月間操縱統盟股價，而有違反證券交易法之情事，經臺北地檢署提起公訴。

投保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，於109年2月21日前寄回投保中心，以便統一辦理。

投保中心表示，受理條件包括第一、在104年4月7日（含）至104年4月29日(含)止於市場上「買進」（含融券買進回補）台硝公司股票，經扣除於前開期間內賣出台硝公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

第二、在106年8月16日（含）至106年9月11日（含）止於市場上「買進」（含融券買進回補）統盟公司股票，經扣除於前開期間內賣出統盟公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

(工商 )