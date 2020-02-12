「小飛俠」Kobe Bryant上月27日搭乘直升機罹難，他生前許多不為人知的事蹟，也都被身邊好友們一一揭露，前快艇球員麥格提（Corey Maggette）12日受訪時透露，Kobe曾經居然跟大白鯊一起游泳。

40歲的麥格提，曾效力快艇8個賽季，在洛杉磯待了相當長的時間，儘管快艇和湖人是同城死對頭，但2人仍發展出深厚友誼，麥格提在接受《The Athletic》訪問時，就爆料Kobe的瘋狂往事。

根據麥格提表示，有一年休賽季，他接到了現在湖人隊總管，佩林卡（Rob Pelinka）的電話，對方表示：「老兄，你不會相信我在哪，我和Kobe在海中央，他想試著為新賽季嚴峻的考驗做好準備，他正在和一隻大白鯊一起游泳」。

麥格提更驚訝的是，他忘不了，Kobe事後居然寄給他一段和大白鯊一起游泳的影片，他記得當時Kobe跟他說：「如果真的想逼出自己體內的潛能，和鯊魚一起游泳是必須要做的一件事」。

麥格提認為，這種瘋狂的訓練方式，大概只有Kobe做得出來，自己則是當場回絕了對方邀約：「我才不要去跟什麼鯊魚游泳咧！老兄，這事你愛做你一個人去做吧」。

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(中時電子報)