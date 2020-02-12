隨著武漢疫情持續發展，全球都出現口罩搶購熱潮，而台灣因為實行實名制，因此還算是可以維持民眾的用量，不過現在也希望工廠能加緊趕工增加產量，而在法國一間口罩生產商，也因為這波疫情獲得大量訂單，但生產量跟不上訂單，讓老闆相當苦惱。

根據《法廣》報導，一家法國西部的小企業「Kolmi Hopen」，是以製造口罩為主要業務，不過近來接到相當多的訂單，不只是法國本地，而是全球都有，其中包含東南亞、日本、美國等等。

其老闆Gérald Heuliez透露，因為訂單的數量是目前生產力的20倍之多，因此他還緊急多雇用了30多名員工，整家公司還24小時輪班工作不休息，就是為了讓產量提升，能夠快點完成訂單。

此外Gérald Heuliez表示，「大陸人都積極的在尋找口罩，為的就是讓他們的家人能夠保護自己，而訂單的數量大並不是最大問題，而是時間相當緊迫，這才是最主要的問題。」

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(中時電子報)