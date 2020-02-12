國民黨主席補選政見說明會

國民黨黨主席補選定3月7日投票，目前黨內有郝龍斌與江啟臣參選，今（12）日舉行政見說明會，郝、江各自表述，針對媒體提問一一回答。

對於黨內改革，江啟臣認為，參選黨主席絕對不是爭取個人利益，而是要為國民黨未來找出路，現已到了無法回避改革的重要關頭，若不奮起，將面臨持續的萎縮，逐漸凋零。江啟臣提出三項工作、五大訴求，改革國民黨以因應時代需求。

郝龍斌表示，面對敗選挫折，不應自暴自棄而是成長，挫折給了我們更強的生命力，並點出敗選的原因就是不團結，自認是菁英、高人一等、不食人間煙火、不知民間疾苦，「外鬥外行，內鬥內行」，這也是國民黨最致命的缺點，應向民進黨學習，即使初選殺得刀刀見骨，但他們可以組成選舉搭檔來爭取勝選。

此場政見說明會也透過網路直播，兩位候選人各有各的支持者，網友表示「兩位加油！我支持江委員！」「郝龍斌加油，你是勇者」、「老人該離開了，給新一代出來帶領新氣象呀」、「​年輕人唯一支持江啟臣」、「國民黨有郝龍斌—定勇」、「​江啟臣委員加油，年輕人戰鬥力十足」、「兩個都有理念大家加油」。

(中時電子報)