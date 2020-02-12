由於投資金額超過265億元，位於高雄多功能經貿園區的「特貿三」公辦都更案，經台電董事會同意後，於2019年8月第2次公告招商，期間雖然有11家廠商領標，但至2月10日截止收件，仍未有廠商投標。

對於再次流標，高市都發局表示，因為招商投資規模龐大，此都更案僅次於台北雙子星案，是全國第2大都更開發案。投資金額超過265億元以上，企業廠商的評估，較趨於審慎保守。後續將再與台電公司研議討論，再行辦理招商作業。

在此次招商過程中，已蒐集各企業廠商意見，將納入後續招商之參考，儘快辦理公告招商，都發局歡迎各企業廠商繼續關注本案投資訊息。

都發局說，特貿三佔地5.3公頃（1.6萬餘坪），分有南、北兩塊基地，坐落於85大樓、高雄展覽館、市立總圖書館、中鋼總部大樓之間，是高雄港區最精華土地的金鑽地段，也是多功能經貿園區，少數可興建住宅的土地。

此（2）次招商是結合「設定地上權」及「權利變換」兩種開發方式，是多功能經貿園區內少數可以取得土地所有權的公辦都更開發案，基地區位極佳，企業廠商領標踴躍，有11家領標，包括有壽險、大型開發商、在地建商等，業者詢問度高，相關詢問事項概約有35項，都發局都已於納入招商文件補充說明，也將納入後續招商，與台電公司協商檢討的參考，敬請各企業廠商期待與關注。

(旺報 )