因應新冠炎的防疫延後開學，部分學童只能待在家裡等開課，讓許多家長忙著找救援，而照常上課的幼兒園也為了如何減少學童聚集、避免交叉感染而傷透腦筋。運用AI科技幫助家長照顧孩童已成為趨勢，中華電信的AI應用服務「i寶貝智慧聲控服務」以及「PickMeUp接送助手」就在防疫期間祭出優惠，針對家長們以及各學校機構提供智慧實用的防疫好工具。

許多孩童在武漢肺炎防疫這段期間待在家，爸媽即便向公司請假，有時也得在家忙工作。一款智慧音箱就成了爸媽分身乏術的好幫手。內建「i寶貝」智慧聲控服務的LUCIA Mini，是由中華電信推出的在地化智慧音箱，全新純白色圓角機身，對小朋友而言，就像玩具好友一般，愛不釋手。

PickMeUp接送助手幫助學校精準掌握家長們的到校時間，讓接送更快速順暢（欣聯電子提供）

中華電信推出特價優惠，在2月11日到3月2日間，購買新款LUCIA搭配相關寬頻和4G服務指定方案直接「0元」帶回家（中華電信提供）

只要孩童輕喚「i寶貝」，搭配特定指令，音箱內建的i寶貝智慧聲控服務就能即時提供源源不絕的語音內容，整合了語音辨識服務，可聽KKBOX音樂、FunPark有聲書、大家說英文，還可聽新聞、廣播、當語音助理等，成為防疫期間孩童居家的最佳玩伴、爸媽的「AI保姆」。

為了讓小家庭能夠輕鬆擁有AI幫手，中華電信特別為爸媽祭出優惠，只要在2月10日到3月2日間，購買LUCIA Mini智慧音箱，單機只要1990元，兩張小朋友有找；若搭配相關寬頻和4G服務指定方案，還能直接「0元」帶回家，替家長節省荷包。

此外，中華電信與欣聯電子攜手合作，在疫情期間對全台學校免費使用「PickMeUp接送助手」，包含幼兒園、托嬰中心、補習班。以減少放學時間，家長、孩童、老師們在校門口群聚等待，更能有效減少各班級孩童交叉感染機會。

多數幼兒園放學時，為了讓家長到校後能儘快接到孩子，會將孩童統一集中管理，等待家長，但這也大大提高了孩童集體交叉感染的風險。在武漢肺炎關鍵期，我們建議讓孩童留在原班級放學等待家長，避免各班級間交叉感染。

「PickMeUp接送助手」可幫助學校精準掌握家長們的到校時間，家長只要出發前時，按下軟體內的通知鈕，學校老師就能透過智慧型手機或平板，接收家長的預計抵達校門時間，當爸媽一到學校，15秒就能接到孩子離開。無須在校門口東等西等，同時降低家長、孩童接觸大量人群的機會，更能有效減少各班級孩童交叉感染機會。

PickMeUp接送助手的開發團隊是由一群年輕新手爸媽所組成，團隊成員對於武漢肺炎疫情也十分關心，不但重視兒女的園所環境，也希望能貢獻微薄之力幫助大家安然度過這段風波，所以在武漢肺炎疫情期間提供全台學校免費使用，這段期間不會向學校或家長收取任何費用。疫情結束後，學校及家長可自行選擇停止使用、轉用免費版、或自行訂閱完整版。

中華電信釋出優惠，無論是運用聲控音箱在家不僅可以讓幼童體驗AI服務照護孩童，同時接收最新防疫資訊，或是用智慧APP讓家長接小孩放學更輕鬆，減少接送學童時的交叉感染風險，都是期望藉由智慧科技為防疫添助力，讓家長更加安心。

(中時電子報)