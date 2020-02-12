桃園機場第三航廈主體工程3度流標，桃園國際機場公司昨向交通部提出變更設計報告，預估完工期要延後1年，且增加近百億預算，遭交通部打回票，要求補充理由再做修正。

桃機第三航廈流標3次，許多廠商認為設計複雜提高施工難度，交通部去年要求桃園機場公司在不增加預算的前提下變更設計，桃機公司也向交通部提出檢討報告，放棄波浪屋頂與玻璃天窗的設計，另減少4萬朵流動造型鋁管。桃機公司當時表示，工期仍暫以2023年底完工為目標，但也不排除會拖到2024年。

桃機公司昨日向交通部提出的報告中，原本計畫取消的波浪屋頂及玻璃天窗，最後只取消玻璃天窗，不過預估第三航廈的期程要延後1年，也就是2024年底完工、2025年初試營運，主體工程經費也從789億元再增加近百億，遭交通部反對。

據悉，交通部認為預算並非不能增加，只是桃機公司增加近百億預算的理由不夠充分，要求補充，才能把案子報給行政院。

(中時 )