今（12）指揮中心決定撤回大陸籍配偶子女入境政策，消息一出，台大醫院婦產科醫師施景中馬上大讚陳時中「以一擋百」之舉，真是太帥了！（中時電子報）

指揮中心今（12）日中午召開記者會，針對昨天爭議不斷的陸配子女反台政策作出回應，決定將政策喊卡，撤回大陸籍子女入境規定。指揮觀陳時中霸氣表示，「要為當初選擇國籍時負責」。消息一公布，台大醫院婦產科醫師施景中馬上大讚陳時中「以一擋百」之舉，真是太帥了！

施景中在個人臉書上指出，昨（11）陸委會將開放陸籍配偶及子女來台的政策感到隱憂，認為這政策在防疫焦灼時期「來得真不是時候」。施景中拿寶瓶星號舉例，指出有郵輪旅客不遵守自主健康管理規定，擅自下船到健身房游泳池游泳，害業者決定要封館至3月底。施景中表示「真的害人不淺，還不是單一案例」。

面對國人自主居家檢疫14天都有許多人不守規定，增加防疫困難，此時又開放陸籍子女返台，施景中顯得相當擔心。不過今日疫情指揮中心記者會，陳時中直接宣布，撤回陸委會前一日的政策，取消大陸籍配偶子女入境，堅守國境以阻擋疫情。這讓施景中樂得表示「CLOCK部長太帥了，以一擋百！謝謝陳時中部長！」

(中時電子報)