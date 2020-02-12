國際金融機構在新加坡最為密集的濱海灣金融中心，傳出DBS星展集團一名員工檢出帶有新冠肺炎病毒，此項消息今（12）日由該集團證實，並表示，已收到該名員工為確診個案的通知，該名員工原先工作的濱海灣金融中心3號大樓，受到影響樓層的300員工都在中午12點前離開辦公室，採取在家辦公的因應模式。

星展集團表示，在這個困難時期，銀行將為該名員工及其家人提供一切支持和協助。

為能持續追蹤可能接觸過的員工或場合，星展集團表示，已根據衛生部的指導方針，對於受影響的辦公空間、電梯和廁所等公共區域，進行深度清潔和消毒。

基於疫情的持續延燒，外商銀行已大量減少商務出差或會議，據了解，星展銀行台灣員工近期來沒有到新加坡出差，新加坡總部也沒有人前來台灣。

同樣是外商銀行，花旗台灣銀行也表示，已作好疫情管理的各項作業，員工若因有接觸疑慮，而需進行自主健康管理、居家休養（隔離）者，員工可以依據自己的需求安排，依照公司規定申請。

(工商 )