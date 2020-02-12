受新冠肺炎疫情影響，台股近期盤勢波動影響較大，12日在外資買盤回籠之下，指數大漲百點。街口投信指出，目前全球資金寬鬆，Fed維持擴表，今年甚至有降息可能，資金行情仍不看淡。且以產業基本面而言，隨著中美貿易戰趨緩，預期遞延需求將逐漸復甦，兩大利多支撐下，具長線趨勢的景氣循環股修正為進場買點。

此外，5G時代來臨，無論是基礎建設、手機亦或相關周邊WIFI產品，紛紛隨著5G時代而起飛。因此，近期台股與國際股市受到武漢肺炎疫情而修正，大陸廠商也受到延後開工影響而出貨遞延。不過，街口投信認為，出貨遞延並非需求不見，預期隨著全球氣候回暖，疫情可逐漸緩和，此時反而為危機入市好時機。

在類股操作上，街口投信表示，台股基金以布局長期趨勢類股為主，如記憶體、被動元件、矽晶圓等景氣循環類股，受到景氣逐漸回溫及5G趨勢的帶動下，預期未來可有不錯的表現。

隨著中美貿易趨緩，街口中小型基金操作將會著重於產業基本面操作，並採長期佈局持有方式，取代去年在中美貿易戰震盪下的區間操作，交易周轉率將大幅降低。

(工商 )