隨著越來越多大陸工廠復工，不少台籍幹部必須深入疫區，回去上班或出差，壽險業者建議，先檢視自身的醫療險保障，若不幸罹患新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），必須就地隔離、治療，只要是當地合格醫療院所，在台投保的醫療險，無論日額或實支實付都會理賠。

第二就是投保壽險，若不幸因疾病身故或失能，也有一筆安家費，照顧遺族。所以壽險業者建議在勤洗手、戴口罩之餘，有充足的醫療與壽險保障，也有助抗疫情。

隨著大陸各地工廠、公司陸續開工或復工，派駐大陸的台籍幹部就得回大陸工作，有些則是工程師、會計人員等要前往大陸短期出差，不少人心中都很緊張，但為了工作，又不得不前往大陸，除了相關防護措施外，壽險業者也建議保單可能買足夠一些。

一般人短期出差或出國旅行都會投保旅平險附加海外疾病醫療，也有海外急難救助功能，即必要時刻可以有醫療專機或拆機位後送回台治療，但壽險業者表示，新冠肺炎必須隔離，不太可能動用專機回台治療，一般就是在國外接受醫療，而國外沒有健保，醫療費用會相當驚人，若是住進負壓隔離病房或加護病房，費用更昂貴。

宏泰人壽即表示即網路投保的旅平險有含海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金、重大燒燙傷保險金等，如到日本、歐洲、紐澳地區可提高限額200％，美加地區最高至350％，即可增加保額，支應當地的醫療費用。

國泰人壽則表示，若國內有投保實支實付醫療險、住院醫療險等，在國外若不幸罹患新冠肺炎，就是在當地接受治療，只要是合格醫療院所，相關的醫療費用都可憑單據申請理賠。

不過，台灣因為有健保，一般民眾投保醫療險多是以「補差額」的概念，住院日額2~4千元就算很多，實支實付可能限額50萬元，這些保額是否足以支撐海外醫療費用，將視出差地點會有所不同。

(工商 )