「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓）2020年開春勇闖日本樂壇，首發日文單曲〈超展開〉，日文歌詞邀請到Lead鍵本輝操刀主筆、RAP歌詞由Lead谷內伸也譜寫，除了獻聲力挺與歌詞創作，Lead古屋敬多發揮編舞長才，參與此曲設計編舞，充分完成一首不思議的自信之作。

談起這段〈超展開〉的「音」緣，始於去年的《超犀利趴10》雙方在後台相見歡，短短一敘竟意外促成了這次合作的機緣。鼓鼓原以為配唱時會卡關，事先早把歌詞用羅馬拼音加注音符號註記，沒想到錄音當天順到不行，「這首本來就屬日系的歌，唱起來好聽，雖然歌詞不好背，還好日文版歌詞裡很多字，看動漫都會出現很多熱血詞，所以不陌生。」

操刀主筆的Lead鍵本輝也說：「因為鼓鼓寫得很好、寫得很帥，有先拿中文翻譯，用中文曲原意再加自己的想法進去，最難發音母音壓韻中文詞，因為要配合音樂，應對的日文，所以想了一些時間。」無論是中文版或日文版都能透過歌曲傳達出「超展開」的戀情。鼓鼓日文單曲〈超展開〉，訂於情人節14日00:00上架，28日他也將在新光三越信義香堤大道廣場舉辦免費入場的「鼓鼓呂思緯《蟲洞》概念專輯演唱會」。

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(中時電子報)