武漢肺炎疫情延燒，民眾人心惶惶，各主管機關也嚴陣以待、不敢輕忽，因為疫情的關係，高中以下學校都延至2月25日開學、大專院校則延至3月2日，對此柯文哲就在臉書表示，「防疫是優先任務，教育也是」，北市府也會提供所需的各項協助，幫助孩子重返校園。

柯文哲表示，武漢肺炎疫情頻傳，讓許多國中小學生因為居家隔離或居家檢疫的關係，導致無法順利返校；且也有許多家長因為疫情影響，害怕讓原本在國外求學的遊子繼續待在國外。因此，只要台北市民有疫情疑慮或受疫情干擾，而就學困難者，我們都受理轉學至北市學校入學，學校也會就轉學銜接提供學業、生活輔導。

若有開學後仍因疫情無法到校，會由導師關懷並提供課業學習資源，在延後開學期間，也會鼓勵學生善用各項數位平台資源，如台北酷課雲就已經提出完整停課線上自主學習與配套措施。

柯文哲指出，教育若保有學習的進度與彈性，不只可以讓老師更掌握居家隔離學生的學習情形，更可以讓父母不用擔心停課學生的學習進度落後，「不讓教育根基受到疫情而動搖，是作為一個政府應盡力去做的事」。

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(中時電子報)