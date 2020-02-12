智慧型手機已問世十幾年了，這十多年來，眾家大廠只是一昧往高規格、高畫素、高速度發展；而手機的外觀卻受限於全螢幕設計，就算不同廠牌的手機，光看正面，每一支都長得很像，如果不仔細去找尋廠牌的logo，其實根本看不出差別。

正因為如此，外觀與這些全螢幕手機完全不同的「摺疊螢幕手機」，才會更吸引世人目光。三星此次除了發表上半年三款旗艦機S20系列之外，還準備了一顆彩蛋，這顆彩蛋就是翻蓋式摺疊智慧機：「Galaxy Z

Flip」。

Galaxy Z Flip將從2月14日起，陸續於美國、韓國等12個地區限量上市。（圖／三星提供）

這款Galaxy Z Flip與之前已在台上市的另一款摺疊機Galaxy Fold市場定位不同，Fold主螢幕為7.3吋，訴求多工處理，瞄準商務使用者，售價高達68,888元。而剛剛亮相的Z Flip，造型既前衛又時尚，外觀宛如女生在用的粉餅盒或迷你皮夾，像是掌中精品，精緻又小巧。展開之後，呈現出可摺疊的6.7吋螢幕，著實令人有耳目一新之感。

Galaxy Z Flip搭載O極限摺疊螢幕（Infinity Flex Display），為三星專用的超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin

Glass, UTG）打造出輕薄尺寸，並結合創新的隱藏轉軸設計（Hideaway Hinge）；這幾種頂尖技術造就了這款超吸睛的摺疊手機。

Galaxy Z Flip將於2020年2月14日起，陸續於美國、韓國等12個地區限量上市，機身將有紫、黑兩款顏色，後續更將於限定地區推出限量金色款（Mirror Gold）。上市時僅有4G版，售價未定。

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(中時電子報)