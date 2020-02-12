新冠肺炎持續蔓延，立法院長游錫堃今天接見日本台灣商會聯合總會時表示，這次新冠肺炎對「台灣認同」幫助很大，加上去年的反送中事件，對淬鍊國家意識與國家意志的幫助都很大，相信台灣有一天會變成一個很偉大、很自由民主、很獨立的國家。

日本台灣商會聯合總會今下午前往立法院拜會游錫堃。針對有僑胞詢問到台灣主權問題，游錫堃表示，反送中事件對2020的總統大選影響很大，這使得台灣的國家意志有很大的形成；而當國家意志愈來愈強，台灣就會慢慢變成一個國家。

游錫堃進一步說，這次新冠肺炎對台灣認同的幫助也是很大，至少抗疫的工作已經把台灣跟非台灣隔絕的非常清楚，界線慢慢清楚。

游錫堃強調，國家必須有不斷的淬鍊，在反送中與新冠肺炎事件的淬鍊，對台灣形成國家意識，尤其是台灣意志有非常大的幫助，相信台灣有一天會變成一個很偉大、很自由民主、很獨立的國家。

(中時 )