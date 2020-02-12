冷氣團減弱，全台西半部地區空氣品質惡化，台南市PM2.5濃度一度飆高後下降，台南市於11日晚間8時30分成立跨局處應變小組，執行應變作業，預計14日空品才會逐漸好轉。

台南市長黃偉哲提醒，直至14日前，每天的深夜至隔天上午，因大氣條件最容易使汙染物「聚集在地表」，空氣將是一天當中較差的時段，在此期間請市民朋友盡量避免從事戶外劇烈運動。

環保局也說，冷氣團過後，天氣迅速回暖穩定，大環境風場快速轉為東南風，西部從北到南均落在背風沉降區，導致空氣品質大範圍逐漸惡化，環保局也預測到這一波的影響，已在昨日上午於環保局臉書預報，提醒民眾防範，並啟動一般應變作業因應。

直到昨天晚上8點30分左右，因空氣品質達到一級預警，環保局立刻啟動跨局處應變小組，市府新聞處也隨即在市府LINE及臉書發布，緊急通知夜間仍在操作的46家工廠落實防制設備正常運作，並配合自主降產及減量，還逐時線上監控7家13根工廠的煙道是否異常排放。

環保局還通知76處大型營建工地，12日施工時務必提高裸露地灑水頻率，並出動洗街車或人工，針對工地出入口及周邊道路加強洗街，還緊急增派洗街車，從昨晚開始洗街，並針對大同路、二仁路等，12個行政區52條道路，執行洗街255公里，目前仍在持續執當中。

環保局昨晚更出動稽巡查人員，針對仍在操作的工廠進行查核，今天更持續針對其他汙染源進行稽巡查作業，並在南區濱南路周邊路段進行大型柴油車目視判煙作業，也於成大醫院周邊執行怠速勸導，全力投入汙染改善減緩空氣品質持續惡化。

環保局強調，經過一整晚的應變，台南地區的空氣品質，從12日清晨起已逐漸減緩改善；截至上午9點，全市4座測站空氣品質AQI已降至橘色等級，PM2.5即時濃度也下降至35 μg／m3（普通等級），有效減緩此波汙染的影響。

(中時 )