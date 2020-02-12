民進黨今召開中執會，會中邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳以「武漢肺炎疫情對台灣經濟產業的影響」為題專報告；陳錦禝會中表示，台灣近年來大幅增加對中國經濟依賴，中國打噴嚏，台灣經濟恐將重感冒。因疫情升溫而幾近封城，以智慧手機最重要的組裝基地河南省會鄭州為例，將造成蘋果生產中斷疑慮升高，甚至影響蘋果新手機的推出進度。

陳分析，依照各界預測，這次疫情僅衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點，顯示疫情對台灣經濟的影響程度仍在可控制範圍內。

據轉述，陳錦禝指出，短期內雖然因停止陸客來台而影響觀光消費，但一來全部外匯觀光收入佔台灣整體ＧＤＰ比重僅約2.4％，且其中也只有約五分之一來自中國客，台灣內需消費動能應不至於受到太大影響。先前已因政治因素而片面暫停中國觀光客來台，台灣觀光業者被迫提前適應團體客不來的衝擊。而台商隨近年來美中貿易戰，早已大幅改變海外生產布局，加速回台投資外，也增加新南向國家的海外生產基地佈建。

民進黨黨發言人周江杰轉述卓榮泰主席聽取報告後裁示，短期內，台灣應該以緩和衝擊為對策，穩定民生經濟，長期則必須在政府推動經濟轉型的基礎上，掌握美中貿易戰後的契機，持續強化高階製造及創新能力，提升台灣經濟的自主、安全及韌性，才能化危機為轉機。

此外，桃園市長鄭文燦也在會中也針對新冠肺炎疫情桃園防疫狀況表示，自從居家隔離趴趴走第一個案開罰確實有效，大家都會怕。

據轉述，陳錦禝分析，央行協助紓困產業給予退票寬延措施，顯示相關產業已受中國經濟下行影響出現經營困境，金融業勢必會連帶受傷。且隨金融業大舉西進，逐漸擴大對中國的放款與投資規模，對中曝險已高，將隨中國經濟急劇下行而產生嚴重呆帳與壞帳風險。政府當局應留意隨疫情而高度變動的金融情勢。金融業者更應檢討對中曝險，適時調降曝險限額，並強化控管措施，避免中國經濟急遽下行，造成台灣金融業的危機。

陳說，新冠肺炎疫情勢必加速台商的跨國遷徙，重新檢討跨境供應鏈是否安全，是否有足夠韌性。政府政策與其只是消極的給予紓困措施，不如更積極的輔導相關產業調整產業結構，如能把握轉型升級的好時機，才能化危機為轉機。

他表示，近年來台灣對中國經濟的依賴程度與曝險規模更是大幅提高。疫情擴大勢必衝擊台商大陸工廠的生產，台灣恐將面臨生產供應鏈的「斷鏈」危機，影響對日本和美國的出口。

他說，近年來中國對全球經濟的重要性已不可同日而語。新冠肺炎疫情短期內若未能有效控制，消費、投資與各項生產活動都受衝擊，進而影響全球供應鏈，預料會陸續出現各產業的生產斷鏈危機。

(中時 )