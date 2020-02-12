國民黨今天舉行政見發表會，國民黨前主席洪秀柱深夜發文呼籲黨中央考量外界觀感、或者避免疫情延燒的必要性，能夠考慮暫緩黨主席選舉。對此，國民黨主席候選人郝龍斌、江啟臣皆表示會尊重黨中央的決定。

郝龍斌說洪秀柱是菩薩心腸，擔心黨員同志的身體健康；此外最近還傳出中常委選舉有請客吃飯的行為。在防疫的情況下，又爆出黨內選舉出現請客吃飯，不僅傷國民黨形象，也對防疫有影響。

郝龍斌認為應盡量減少團體的活動，但針對是否延後選舉的考量應該尊重黨中央做決定，畢竟他是當事人，他雖然認同洪的一些考量，也希望黨主席、中常委選舉，不要影響防疫跟國民黨形象，他認為選舉或許可以用簡單的方式，由黨中央設計規劃，不希望給民眾觀感不好。

江啟臣則表示，雖然防疫是第一優先，但是不是就要停止社會活動？疫情發展如何他無法判斷，防疫是不是要影響到社會活動，由政府跟專業來鑑定，請黨中央務必了解疫情狀況並配合政府規範辦理。不過選舉過程應該結合防疫，把規格做到最好，讓投票黨員都不用擔心。

(中時 )