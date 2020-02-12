高雄市治安近來持續緊張，左營、鼓山警分局為防制暴力，左營警分局長蔡文峰、鼓山警分局長葉錫山等人11日深夜到瑞豐夜市舉行聯合勤教，以區域聯防威力路檢，宣示保障治安的決心。

近日警方不僅投入共同防疫工作，對於打擊犯罪也不鬆懈。警方有鑑於近日來高雄市陸續發生數起街頭暴力案，為防制暴力，左營分局11日晚間邀瑞豐夜市業者到分局共商對策，以及與鼓山分局到夜市周邊聯合勤教。

警方也對左營與鼓山區內的易滋事場所，執行威力掃蕩勤務，以優勢警力盤查可疑人車，盼遏止聚眾打架案件及犯罪情事發生。

警方分析，過去幾件因債務糾紛引起的打人與強押人上車案件，涉案人的警告意味濃厚，屬於打鬧性質成分居多，此已經引起民眾不安與政府的重視，警方將持續掃蕩不法，並做犯罪預防宣導，共同營造健康安全的居住環境。

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(旺報 )