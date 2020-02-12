嘉義縣立圖書館今年1月到館人數雖和前幾個月沒有太大差異，但讀者停留時間變短。（張毓翎攝）

圖書館門口張貼宣導各項防疫措施的海報。（張毓翎攝）

受到新冠肺炎疫情影響，民眾出門意願降低，嘉義縣立圖書館今年1月到館人數雖和前幾個月沒有太大差異，但讀者停留時間變短；館方表示，為了防範疫情，截至2月底，每周的兒童電影院、說故事活動都暫時停辦，另外，建議民眾可善用「台灣雲端書庫」借閱電子書。

嘉義縣立圖書館位在朴子市鬧區，平時假日許多家長會陪著孩子一起閱讀，或參加各項講座或活動，不過，面對全球嚴峻的疫情，擔心人潮聚集影響防疫，因此，館方這個月取消周三「童樂會－影片播放」、周六「林老師說故事」及周日上午的「假日電影院」活動。

嘉義縣政府教育處社會教育科長蘇金蕉指出，館方已進行多項防疫措施，包括消毒周邊環境、提供酒精消毒，以及規定民眾入館必須戴口罩，前天她到館了解防疫情形，發現人潮有些冷清，讀者停留閱讀的時間也變短，不過，上個月看電子書的民眾較幾個月前增加近2成。

有家長私下透露，她經常在假日陪著孩子到兒童閱覽區看書，但現在疫情鬧得人心惶惶，大家都擔心自己的孩子被感染，幸好，這幾天入館時，看到其他讀者也都乖乖配合戴口罩，心理才能比較放心。至於3月是否繼續停辦兒童相關的活動？蘇金蕉表示，將依疫情發展作為考量。

(中時 )