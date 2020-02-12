新冠肺炎疫情升溫，也抵擋不了NIKE鞋控的購買衝動！台中日曜天地OUTLET聯手球鞋霸主NIKE，2月14日至23日、快閃10天舉辦「NIKE展示鞋清倉會」，全台獨家10萬雙展示鞋，全面下殺5折起！2／14上午11點至1點限時舉辦NIKE封場首購會，截至目前官方粉絲專頁已突破5,000人搶領入場序號，10天快閃可望締造千萬銷售佳績！

NIKE身為球鞋霸主，每當新球鞋開賣皆創造不少話題。日曜天地OUTLET看準展示鞋價格低、CP值高的商機，蒐羅全台各門市超過10萬雙的展示鞋，首度推出NIKE展示鞋清倉會，全面5折起，包括AIR氣墊系列，籃球場上出鏡率最高的AIR FORCE男性運動鞋，特價1,490元；Air Max男性迷彩休閒鞋，特價1,390元；此外，不少年度熱銷鞋款，多款運動服飾、運動配件，任選兩件打85折、三件75折，單筆滿5,000元結帳再折500元！

日曜天地表示，展示鞋擺放於實體門市的展示架或櫥窗上，作為公開展示的商品，部份因提供顧客試穿，外觀上產生輕微污漬或鞋底有於店內試穿過的痕跡；部份僅供陳列，除了拆封過商品幾乎9.9成新，這些展示鞋完全不影響性能，價格卻比官方定價要更優惠，是消費者購買名牌鞋款的聰明選擇！

日曜天地OUTLET將於2／14上午11點至1點限時舉辦NIKE展示鞋清倉的封場首購會，加碼祭出限量鞋款再降一折，截至目前官方粉絲專頁已突破5,000人搶領封場會入場序號，當天預估湧入破1,500名搶購人潮！

因應疫情升溫，日曜天地OUTLET為打造安心購物環境，已準備三大防疫措施，一是場地擴大舉辦，以確保空氣流通，並定期消毒；二是所有工作人員皆須配戴口罩；三是活動當天，凡進入商場的民眾皆須酒精消毒及測量額溫，體溫高者謝絕進場。

(工商 )